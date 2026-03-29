حقيقة إصابة الجزار: شفاء كامل واستبعاد غير مُبرّر من المباريات الأخيرة.. وكيله يكشف التفاصيل

كشف أحمد السيد وكيل اللاعب عمرو الجزار، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب ليس مصابًا وهو جاهز بنسبة 100%.

وأضاف أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن عمرو الجزار تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية وخاض برنامج علاجي لمدة أسبوع ثم عاد بشكل طبيعي وكان جاهزا للمشاركة، ولكنه استعبد من مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة.

وأكد، ليس هناك تحري دقة في نقل المعلومات واللاعب ليس مصابًا ولكن توروب يشرك هادي رياض بعد تعرض الجزار وياسين مرعي للإصابة، ولكن اللاعب جاهز منذ فترة طويلة ومستعد للمشاركة مع المارد الأحمر في أي وقت.

وتابع، حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني كان يريد ضم عمرو الجزار للمعسكر الحالي ولكنه طلب من اللاعب ضرورة المشاركة من أجل الانضمام للمنتخب، ولكن عدم مشاركة اللاعب مع الأحمر منعته من الانضمام لصفوف المنتخب في المعسكر المقام حاليا.

واختتم، عمرو الجزار "زعلان" بسبب عدم مشاركته في المباريات الفترة الأخيرة وكان يرغب في الانضمام للمنتخب، ولكنه مركز بشكل كبير ويسعى بقوة للدخول في مباريات الأهلي والمشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.