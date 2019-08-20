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رياضة

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:09 م
جوناثان سيلفا ڤييرا
جوناثان سيلفا ڤييرا رفقة محمد جمال العاصي
أحمد هاني
أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي البرازيلي جوناثان سيلفا ڤييرا، في سادس صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق، بعد دقائق من إعلان الصفقة الخامسة.

وأعلن ألميريا عبر موقعه الرسمي أنه ضم الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ 21 عاما قادما من نادي تافوجو البرازيلي بعقد لمدة 5 سنوات.

ونشر ألميريا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، صورة عبر حسابه على تويتر لتوقيع اللاعب رفقة محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي للنادي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: "الصفقة السادسة والقادم أقوى إن شاء الله"

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