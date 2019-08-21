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وزير الخارجية الأمريكي: نساند صربيا لـ الاندماج في الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:50 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة غرب البلقان.

وأضاف مايك بومبيو، خلال لقائه بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، على هامش المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن الإدارة الأمريكية تساند كذلك هدف صربيا في الاندماج في الاتحاد الأوروبي، مشيدا بالعلاقة القوية بين البلدين.

وأشار مايك بومبيو إلى أهمية تركيز صربيا على هذا الهدف الاستراتيجي من خلال تسريع الإصلاحات الداخلية واستئناف المفاوضات مع كوسوفو حول اتفاق تطبيع شامل يركز على الاعتراف المتبادل.

وأكد مايك بومبيو مجددا على أنه يتعين على كلا الجانبين تجنب الاستفزازات التي تعطل عملية التطبيع ، والتحلي بالمرونة اللازمة لضمان التوصل لاتفاق وفتح إمكانات كلا البلدين.

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