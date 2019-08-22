طرق تخفيف ألم تسنين الأطفال الرضع.. احذروا الحل الطبي

يحدث تسنين الأطفال في السنة الأولى من حياة كل طفل رضيع، لكنها قد تكون غير مريحة له وللأم، لأنها تمر بالعديد من المراحل الصعبة.





طرق تخفيف ألم تسنين الأطفال الرضع





تحتاجين إلى تجربة أشياء مختلفة لمساعدة طفلك على تخفيف الم تسنين الاطفال الرضع وذلك باستخدام ما يلي:





١- ألعاب التسنين المبردة لتخفيف ألم تسنين الأطفال الرضع:





وضع ملعقة، أو الإمساك بمصاصة باردة، أو استخدام مناشف مبللة، أو استخدام العاب التسنين التي تحتوي على الجيلي، ولكن عليكي ان تتاكدي من تنظيف العاب التسنين والمناشف بعد استخدامها.

٢- أطعمة باردة لتخفيف الم تسنين الاطفال الرضع



يمكن ان تعطي لطفلك بعض شرائح الخيار، أو الجزر لكي يقوم بالضغط عليها، ويتغلب على الشعور بالألم، ولكن عليك الانتباه من عدم ابتلاع طفلك لقطع كبيرة لكي لا يختنق.

٣- تدليك اللثة لتخفيف الم تسنين الاطفال الرضع



يمكنك أيضًا تدليك اللثة عن طريق فركها بلطف بإصبعك النظيف، ويمكنك ايضا ان تتركي طفلك يضغط على اصابعك للتغلب على آلام التسنين.

٤- الماء البارد لتخفيف ألم تسنين الأطفال الرضع



يمكن ان تعطي طفلك بعض الماء البارد لكي يتغلب على الم التسنين، ويفضل فعلها قبل الرضاعة مباشرة، لتجنب عض حلمة الثدي أثناء الرضاعة.

٥ - قلادات التسنين لتخفيف الم تسنين الاطفال الرضع



لا يوصي خبراء صحة الطفل بقلادات التسنين، لما لها من خطورة حيث يمكنها ان تسبب في اختناق الطفل، ويمكن ان يبتلع الطفل حبات الخرز دون ان يشعر الام.

٦- تخفيف الم تسنين الاطفال الرضع طبيا



قد لا يساعد الدواء الذي تفركه على لثة طفلك على إيقاف ألم التسنين، لانه قد يزول بسرعة في الفم بسبب لعاب الطفل، الا انه يشكل خطرا كبيرا عند ابتلاعه، حيث يمكن ان يتسبب في الاختناق.



وإذا اخترت استخدام واحدة من طرق التغلب على آلام التسنين، عليك التأكد من

١- مراقبة الطفل باستمرار.

٢- ابعدها عن عيون طفلك إذا كنت ستنشغل عنه لفترة وجيزة.



