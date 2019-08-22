الصحة العالمية: نعمل على توفير الدعم التقني لمبادرات الرئيس السيسى..فيديو

قال ممثل منظمة الصحة العالمية، جان جابورا، إن المنظمة تعمل على توفير الدعم التقنى لوزارة الصحة المصرية لتنفيذ برامجها، لافتًا إلى أن هناك تحول نوعى فى تطبيق نظام الصحة فى مصر.



وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، ان المنظمة تدم البلدان لتعزيز برامج الصحة العامة، مؤكدًا أن مبادرة 100 مليون صحة ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم دعمها تقنيًا بشكل كامل من قبل المنظمة.



وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تدعم مبادرات الصحة العامة فى مصر وتعمل على تعزيزها واستمراريتها، لأن الاهتمام بالمبادرات الصحية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى يعزز من صحة الفر.



وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية،إلى أن المبادرات الصحية فى مصر تعزز ثقة المواطن بحكومته.

