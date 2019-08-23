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خبيرة أبراج توجه نصيحة لمواليد 23 أغسطس

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:55 ص
خبيرة أبراج توجه
خبيرة أبراج توجه نصيحة لمواليد 23 أغسطس
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد هذا اليوم 23 أغسطس، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج:"إذا كنت من مواليد 23 أغسطس، فإن ذلك يعني أن لديك قوة سحر وجاذبية وموهبة اجتماعية.. أنت أيضا يقظ الذهن ومحب للسفر، وتستطيع أن تحقق نجاحات على عدة محاور، لكن بداخلك عصبية شديدة".

وأوصت مواليد 23 أغسطس، بأن هذا اليوم مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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