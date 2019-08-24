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تعليم

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الثاني

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:23 م
اعتماد نتيجة الشهادتين
اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الثاني
محمد شحتة
اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم السبت، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 97.13%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149302 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 92.54%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122430 طالبًا وطالبة.

وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نسب النجاح هذا العام زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، فقد بلغت نسبة النجاح العام الماضي لشهادة الابتدائية 95.97% في حين بلغت هذا العام 97.13%، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية العام الماضي 85.29% وبلغت هذا العام 92.54%، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى الجهود التي يقدمها الأزهر لأبنائه من تدريب للمعلمين وتطوير للمناهج والمتابعة المستمرة للمعلمين والطلاب.

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