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الاتحاد العام يزف بشرى للمصريين في الخارج

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:04 م
الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين بالخارج
سعيد العربي
وقع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، عقدا، بموجبة يتم تقديم تخفيصات مقابل خدمات طبية لأعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وذلك في إطار تقديم خدمات طبية بين الاتحاد والمستشفى بفرعيها بأكتوبر ومدينة نصر، ضمن قائمة خصومات وتخفيضات تصل إلى 50% سيعلن عنها لأعضاء الاتحاد العام للمصريين فى الخارج.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بالخارج، في تصريح له، أن هذا البروتوكول تم توقيعه إيمانا بتحقيق أهداف الاتحاد لخدمة أعضائه فى الخارج.

وقام المهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد بالتوقيع مع محمد الهوارى مدير أول التعاقدات بمستشفى دار الفؤاد، وأوضح رئيس اتحاد المصريين بالخارج أنه من الآن فصاعدا، أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج يتمتعون بخصم من 20-50% على خدمات المستشفيات.

ومن جانبه أشار الأمين العام علاء سليم إلى أن الاتفاق مع دار الفؤاد ليس الوحيد الذي يقدم خدمات مخفضة، ولكن جار الآن التفاوض، وسيتم الإعلان عن واحدة أخرى من كبرى المستشفيات في مصر التي تقدم خدمات مجانية للسادة الأعضاء.

وأضاف سليم أن ذلك يأتي ضمن برنامج تقديم خدمات تتناسب مع مستويات دخل كل السادة الأعضاء.
الاتحاد العام يزف بشرى للمصريين في الخارج
الاتحاد العام يزف بشرى للمصريين في الخارج
الاتحاد العام يزف بشرى للمصريين في الخارج
الاتحاد العام يزف بشرى للمصريين في الخارج

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