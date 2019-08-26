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أخبار العالم

ترامب: لن أسمح للصين بقيادة الاقتصاد العالمي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:03 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصين اتصلت بمسؤولي التجارة الأمريكيين ليل الأحد لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات، مرحبا بهذه الأنباء التي وصفها بأنها تطور إيجابي جدا للعالم.

وفي حديثه على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إنه يرحب برغبته في إبرام اتفاق وتهدئة الموقف.

يشار الى ان الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم شهدت تصعيدا حادا يوم الجمعة، حيث فرض كل من البلدين المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تقود الصين التجارة العالمية.


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