ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. محمد عواد يستعرض مهاراته الفنية خلال تدريبات الزمالك

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:59 م
محمد عواد حارس مرمي
محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
حسام الحارتي
استعرض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهارته الفنية خلال خوض تدريبات اليوم مع لاعبي الفريق.

وظهر محمد عواد خلال خوض التدريبات، وهو يقوم باستعراض قدراته الفنية من خلال القيام "بتنطيط" الكرة بطريقة حرفية على أعلى مستوى.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، فيديو لحارس مرمى الفريق الأول محمد عواد معلقة: "يبدو أن حارسنا محمد عواد يمتَلك مهارات أخرى".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاصة يوم "الأربعاء" المقبل باستاد برج العرب في دور الـ8 من بطولة كأس مصر.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة..قفشة في الأهلي..بيراميدز يوجه لطمة للزمالك..والأبيض في أزمة مع القيد الإفريقي

صفقات الزمالك تشارك في التدريبات استعدادا لأبطال أفريقيا

حراس الزمالك الجدد يؤدون تدريبات قوية بقيادة أيمن طاهر

أيمن طاهر يقود تدريبات قوية لـ حراس الزمالك

ترشيحاتنا

بسبب قرص ترامادول.. عاطل يقتل مسنا في صيدلية بكفر الدوار ويحرق جثته

خالد الغندور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

ببطن مكشوف.. ميرهان حسين بملابس البيت

أردوغان يهدد أمريكا: لا تختبروا تصميمنا

حفظ البلاغ وإغلاق الملف..تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن التحقيق معه

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها