شاهد.. محمد عواد يستعرض مهاراته الفنية خلال تدريبات الزمالك

استعرض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهارته الفنية خلال خوض تدريبات اليوم مع لاعبي الفريق.



وظهر محمد عواد خلال خوض التدريبات، وهو يقوم باستعراض قدراته الفنية من خلال القيام "بتنطيط" الكرة بطريقة حرفية على أعلى مستوى.



وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، فيديو لحارس مرمى الفريق الأول محمد عواد معلقة: "يبدو أن حارسنا محمد عواد يمتَلك مهارات أخرى".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاصة يوم "الأربعاء" المقبل باستاد برج العرب في دور الـ8 من بطولة كأس مصر.





