عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

تامر حسني - آيتن
تامر حسني - آيتن عامر

كانت الفنانة آيتن عامر مفاجأة حفل الفنان تامر حسني، ليلة أمس الجمعة 3 مايو، بالعين السخنة، ضمن سلسلة حفلات الربيع. 

وقامت آيتن عامر، بالصعود على المسرح، وشاركت تامر حسني، أغنيته الشهيرة عيونه دار بدون موسيقى، وسط تفاعل جمهور الحفل معهما. 

حفل تامر حسني في العين السخنة 

أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع وسط حضور جماهيري كبير. 

وظهر تامر حسني، في حفل العين السخنة بإطلالة كاجوال صيفية، حيث ارتدى بنطال أبيض وتيشيرت أبيض. 

ونشر تامر حسني، صورا من حفل العين السخنه، عبر حسابه الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: «كانت حفلة فوق الروعة بجمهورها الجميل». 

حفل تامر حسني في بيروت 

من جهة أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف. 

بوستر حفل تامر حسني 

أحدث حفلات تامر حسني

كان الفنان تامر حسني، أحيا حفل غنائي ساهر في 19 أبريل الماضي، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، ضمن مهرجان المدارس الذي يضم حفل تخرج لأكثر من 50 مدرسة في مصر. 

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: (قدها، حلو المكان)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

تامر حسني يا نهار أبيض

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله لأغنية يانهار أبيض، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر حسني على صفحته: يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقه ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجة توقيت افضل يوسع لها علشان تنتشر صح ، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين.

وأضاف: الأغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات و احزان الشتا اللي كأبتكم بيها.

وتابع: مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا ان شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم و بمنتهى الصراحة

كل حد فيكم يقولي اكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً.

 

تامر حسني الفنان تامر حسني ايتن عامر الفنانة ايتن عامر العين السخنة حفل تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

كلمات كولر والراتب السنوي.. حتحوت يكشف سبب غضب الشناوي داخل الأهلي

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجنوب سيناء

العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد.. عوض تاج الدين يوضحها

المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور

مدبولي يتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ووحدة الطوارئ

المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

توقيت جرينتش.. كيف جاءت فكرة إنشائه؟

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

فيديو

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ