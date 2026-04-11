قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال يكشف كواليس التغييرات.. الزمالك يستعد لمعركة الحسم بالقاهرة
هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في امتحانات الثانوية الأزهرية .. اعرف السبب
الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم السبت 11أبريل2026
منها تويوتا وMG .. اعرف 5 سيارات ارتفعت أسعارها في مصر
بعد تصديق الرئيس.. 10 أهداف لـ قانون سجل المستوردين الجديد
إسرائيل.. اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه صفد
محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام شباب بلوزداد.. والحسم في القاهرة
معتمد جمال: فوز الزمالك على شباب بلوزداد خطوة أولى نحو النهائي
أحمد حسن: الأهلي يفاوض حارس مرمى إسباني لتولي منصب المدير الرياضي
5 مخاطبات رسمية.. تحرك عاجل من الأهلي بعد أزمة مباراة سيراميكا
رفاقي في هذه الرحلة .. قاليباف ينشر صورة لشهداء وحقائب أطفال ميناب
رسالة نارية من عمرو أديب لـ ترامب: تركت زوجتك لوحدها تدافع نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك في البرلمان لضبط المصروفات في المدارس الخاصة

عبد الرحمن سرحان

في إطار الجهود البرلمانية التي تستهد  تطوير منظومة التعليم الخاص وتعزيز الرقابة على الخدمات التعليمية، تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعداد “ميثاق حقوق أولياء الأمور” داخل المدارس الخاصة، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية وحماية حقوق الطلاب وأسرهم في مواجهة التحديات المتزايدة داخل هذا القطاع.

تفاصيل المقترح البرلماني

ويستند الاقتراح إلى أحكام المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحقق التوازن بين جودة العملية التعليمية والمصروفات الدراسية، في ظل توسع قطاع التعليم الخاص وارتفاع الشكاوى المتعلقة بالمصروفات والخدمات المقدمة.

وأكدت النائبة أن الميثاق المقترح يمثل خطوة مهمة لضبط العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، من خلال وضع قواعد واضحة وملزمة تضمن الشفافية في التعاملات المالية والإدارية داخل المدارس.

تحديات تواجه التعليم الخاص

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى وجود عدد من التحديات داخل قطاع التعليم الخاص، من بينها تفاوت مستوى الخدمات التعليمية مقارنة بالمصروفات، وفرض رسوم إضافية غير معلنة أو غير واضحة، إلى جانب شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن التعامل الإداري داخل بعض المدارس، وضعف آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها من الجهات المختصة.

وأكدت أن هذه الإشكاليات تستدعي وضع ضوابط أكثر وضوحًا تضمن حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وتحد من أي ممارسات غير منضبطة داخل المنظومة التعليمية.

أهداف الميثاق المقترح

ويهدف “ميثاق حقوق أولياء الأمور” إلى تعزيز الشفافية المالية داخل المدارس الخاصة، من خلال إلزامها بالإعلان عن جميع المصروفات والرسوم بشكل واضح ومفصل، وربطها بالخدمات المقدمة فعليًا.

كما يتضمن ضمان جودة العملية التعليمية، وتطوير آليات التواصل بين المدارس وأولياء الأمور، عبر تقديم تقارير دورية عن مستوى الطلاب، مع تفعيل قنوات واضحة وسريعة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات بشكل عادل وسريع.

كما يشمل المقترح إلزام المدارس بتقديم تقارير سنوية إلى وزارة التربية والتعليم، مع ربط الالتزام بالميثاق بعمليات التفتيش والمتابعة والمساءلة.

تجارب دولية داعمة للمقترح

واستشهدت المذكرة بعدد من التجارب الدولية الناجحة في تنظيم التعليم الخاص، من بينها فرنسا التي تعتمد على إشراف حكومي مباشر وتفتيش دوري على المدارس الخاصة، والمملكة المتحدة من خلال هيئة “Ofsted” التي تنشر تقارير دورية عن جودة التعليم والخدمات.

كما أشارت إلى تجربة سنغافورة في استخدام آليات الوساطة لحل النزاعات التعليمية، وتجربة كندا التي تعتمد على نظم رقابية وقضائية لضمان التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير المعتمدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

