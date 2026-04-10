إشادة قوية.. ياسمين عبد العزيز تشارك تصريحات طارق الشناوي عبر برنامج ورقة بيضا

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا من حلقة الناقد الفني طارق الشناوي، خلال استضافته في برنامج ورقة بيضاء الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي على قناة النهار.

وظهر الشناوي خلال اللقاء وهو يشيد بمسيرة ياسمين عبد العزيز الفنية، مؤكدًا أنها واحدة من أبرز نجمات الشباك في الدراما المصرية، لما تمتلكه من حضور قوي وقدرة على تحقيق جماهيرية واسعة عبر أعمالها المختلفة.

وأكد الشناوي أن ياسمين عبد العزيز تتميز بقدرتها على تقديم شخصيات متنوعة، تجمع بين الكوميديا والدراما، وهو ما منحها مكانة خاصة لدى الجمهور، مشيرًا إلى أنها صاحبة تاريخ فني ممتد جعلها تحجز لنفسها موقعًا متقدمًا بين نجمات الصف الأول.

كما حسم الناقد الفني الجدل حول المقارنات التي تُثار بين ياسمين عبد العزيز وبعض نجمات الجيل الحالي، مؤكدًا أن هذه المقارنات غير منطقية، نظرًا لاختلاف الخبرات والتجارب، وأن لكل فنانة مسارها الخاص.

وأشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تمثل "مشروع نجمة شباك" حقيقي في التلفزيون، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى خوض تجارب درامية جديدة ومختلفة، بما يساهم في تطوير أدائها الفني والحفاظ على استمرار نجاحها.

وتفاعل جمهور ياسمين عبد العزيز بشكل واسع مع الفيديو الذي نشرته، حيث أعرب المتابعون عن دعمهم لها، مؤكدين أنها استطاعت على مدار سنوات أن تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم نجمات الدراما في مصر.