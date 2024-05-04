منى السيد عن تكريمها من الرئيس السيسي: "طبطبة بعد شقاء 15 سنة"|فيديو

كشفت منى السيد، أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية كواليس تكريمها من الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال، قائلة: “التكريم ده كان بالنسبالي زي الطبطبة بعد شقى 15 سنة”.



وأضافت “السيد” خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن النقابة التابعة لها تم تحويلها في عام 2018 من نقابة مستقلة إلى نقابة تابعة لاتحاد العمال وكان هذا بمثابة إنجاز كبير.



وتابعت منى السيد، أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية أن التكريم كان بمثابة تتويجًا لرحلة طويلة من الصعوبات، مضيفة أنها كانت شديدة الفخر بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: “كنت طايرة من الفرحة”.