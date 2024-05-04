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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

فيديو لقط يطير في
فيديو لقط يطير في الهواء يثير الجدل على تيك توك

أصبحت مقاطع فيديو القطط كثيرة على الإنترنت، ولكن أثار مقطع فيديو لقط في منطقة بنغال بشيكاغو الجدل، وتم تداوله بسرعة هائلة لتصل نسبة مشاهدتوا أكثر من 50 مليون مشاهدة على تيك توك.

 

فيديو لقط يطير في الهواء يثير الجدل على تيك توك

 

ويطلق على القط "ريمي" لقب "مايكل جوردان القطط"، وذلك بسبب الفيديو الذي انتشر له، وهو يطير فوق الأريكة، وذلك بعد شعورة بالخوف من وقوع البالطوا المعلق على الحائط عليه، وهو ما جعله يشعر بالفزع ويطير في الهواء.

 

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وانتشر الفيديو أنتشارا واسعا، وعبرت صاحبة القط ريمي، بأن اكتشفت فجاة أن قطها يمتلك جناحين بشكل مجازي، وذلك بعدما رأت الفيدو على التيك توك وهو يطير في الهواء عندما شعر بالفزع.

 

فيديو لقط يطير في الهواء يثير الجدل على تيك توك
فيديو لقط يطير في الهواء يثير الجدل على تيك توك
تيك توك القطط الخوف القط ريمي

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