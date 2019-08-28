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ظريف لـ رئيس الوزراء الياباني: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:12 ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رويترز
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن طهران لا تسعى لزيادة التوتر لكن ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي.

أدلى ظريف بالتصريحات في يوكوهاما قرب طوكيو في مستهل اجتماعه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال الوزير الإيراني عبر مترجم: "مثلما قال رئيسنا فإننا لا نسعى مطلقا لزيادة التوتر. نرى أنه ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولي."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، العام الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران المبرم عام 2015 وشدد العقوبات عليها في محاولة لوقف صادرات إيران النفطية تماما وخنق اقتصادها.

وقال ترامب، يوم الاثنين، إنه سيجتمع مع نظيره الإيراني حسن روحاني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي مضيفا أن محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية.

لكن الرئيس الأمريكي استبعد رفع العقوبات الاقتصادية لتعويض طهران عن خسائرها.

وقال روحاني، أمس الثلاثاء، إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة إلا بعد رفع كل العقوبات.

وترتبط اليابان، حليف واشنطن الوثيق في آسيا، بعلاقات ودية تاريخية مع إيران. وزار آبي طهران في يونيو في مسعى لتهدئة التوتر.

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