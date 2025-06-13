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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: إغلاق المجال الجوي لدول إقليمية إثر التصعيد الاسرائيلي ضد ايران

مطارات السعودية
مطارات السعودية
القسم الخارجي

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، بالتعاون مع مطارات المملكة، سلسلة بيانات عاجلة لمسافري الرحلات الدولية اليوم، تحذر فيها من إغلاق مؤقت للمجال الجوي لعدة دول مجاورة، نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة عقب الضربة الإسرائيلية على إيران.

وجاء في البيان أنه "نظراً للأحداث الجارية في المنطقة وخروقات متوقعة في المجال الجوي لدول الجوار، ونزولاً عند توصيات الجهات ذات العلاقة، فإن بعض المسارات الجوية، وخاصة تلك المتجهة نحو العراق والأردن وإيران وسوريا، ستظل مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعارٍ آخر". 

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة التنبيهات الرسمية قبل السفر، والابتعاد عن أي نشاط جوّي طارئ قد يُعرض سلامة الركاب للخطر.

وأكدت مصادر سعودية رسمية أن القرار يجيء ضمن إجراءات احترازية واضحة، نظراً لإغلاق العراق والأردن أيضاً لمجالاتها الجوية بعد بدء التصعيد، بالإضافة إلى تعليق السفر المدني في إيران وسوريا، منعاً لحوادث إثر سقوط صواريخ أو طائرات مسيرة 

في الساعات الأخيرة، سجّلت شركات الطيران العالمية والمحلية تأخيرات وإلغاء رحلات، واعتماد مسارات بديلة عبر أجواء تركيا وجورجيا أو العبور جنوباً فوق السعودية ومصر. وتشير تقارير إلى أن رحلات مثل إكسبريس ومواطنون الشباب تم توجيهها للهبوط الطارئ في جدة والرياض، بعد تغيير جداولها بسبب قيود جديدة.

كما ناشدت وزارة النقل المطارات السعودية التعاون مع شركات تأجير الطائرات وتنظيم مسارات بديلة، لحين استقرار الوضع في الأجواء الإقليمية.

جاءت هذه التحركات بعد الغارات الإسرائيلية على منشآت نووية وصاروخية في إيران، ما دفع الأردن والعراق إلى إغلاق مجالاتهما الجوية فورياً، وساهم في تعليق الرحلات الجوية نحو الإمارات وسوريا . وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان إسرائيل الغاء رحلات تابعة لشركاتها مؤقتاً لحين "هدوء الأوضاع".

كما أصدرت الجهات الدولية مثل الأتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تحذيرات ملاحية للطيران المدني تحذر من عبور أجواء المنطقة دون تخطيط مسبق. هؤلاء طالبوا بالاستعداد لتأخير الرحلات والتحقق من تحديثات "نوتام" من قبل الطيارين والمشغلين.

وتعكس تنبيهات وإغلاقات للمجال الجوي الإقليمي اليوم حجم المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، والتداعيات الحقيقية على حركة الملاحة المدنية. 

الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مطارات المملكة إغلاق مؤقت للمجال الجوي إيران الضربة الإسرائيلية

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