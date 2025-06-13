رئيس بعثة مصر الأسبق بطهران: هجوم إسرائيل على إيران يجر المنطقة لتوتر غير مسبوق

قال السفير ياسر عثمان، الرئيس الأسبق لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، إن الضربة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية تمثل تصعيداً خطيراً يجر المنطقة بأكملها لحالة توتر غير مسبوق وتضر بالجهود التفاوضية والسلمية الجارية على كافة الأصعدة .

ونبه السفير ياسر عثمان- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إلى أنه ومن بالغ الخطأ أن يعتقد أي طرف أن لديه فائض من القوة يمكنه بإرادة منفردة استخدام الأساليب العسكرية لإعادة صياغة موازين القوة في المنطقة وإعادة رسم الخارطة بها وفقاً لمصالحه الضيقة.

وحذر رئيس بعثة مصر الأسبق في إيران من أن هذه السياسة لن تؤدي إلا إلي زعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي وزيادة التوتر والمواجهات وإطالة أمد كافة أزمات وبؤر التوتر في الشرق الأوسط .

وشدد السفير ياسر عثمان على أن الخروج من الوضع الراهن يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي ومن كافة الدول الفاعلة لوضع حد لهذه السياسة الإسرائيلية ومنعها من التمادي فيها، وعودة كافة الأطراف إلى مائدة المفاوضات وتغليب لغة الحوار ومنطق السلام.