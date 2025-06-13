حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان من ضبط (6) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من المواد المخدرة "شابو ، هيروين ، بودر")، وكذا ضبط (7) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى) بحوزة (6 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية")، و تنفيذ (631) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تمكنت الحملات من ضبط (4) قضايا جلب مواد مخدرة ، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. (بندقية خرطوش- فرد محلى)، بحوزة (5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.