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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: تعيينات جديدة في القيادة العسكرية بعد الهجوم الإسرائيلي

القادة الإيرانيين
القادة الإيرانيين
أ ش أ

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية على خامئني عن تعيين قيادات جديدة في مناصب عليا بالجيش الإيراني، عقب مقتل عدد من القادة العسكريين البارزين، في الهجوم الاسرائيلي الذي وقع في وقت سابق اليوم الجمعة.

ووفق لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، جرى تعيين القائد السابق للجيش عبد الرحيم موسوي؛ رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الإيرانية، وذلك بعد مقتل رئيس الأركان محمد حسين باقري.

كما جرى تعيين، القائد السابق للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قائدا جديدا للحرس الثوري، بعد مقتل حسين سلامي في الهجوم الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك، وبعد مقتل غلام علي رشيد، عين "خامنئي" علي شدماني قائدا جديدا لمقر خاتم الأنبياء المركزي.

ايران اسرائيل الهجوم الاسرائيلي

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