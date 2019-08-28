تيكاد 7.. كل ما تريد معرفته عن التعاون المصري الياباني في التعليم الأزهري

ترأس اليوم، الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى سوف الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد "تيكاد 7".



ويعقد مؤتمر تيكاد 7 بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.



وبمناسبة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليابان في تيكاد 7، ينشر موقع "صدى البلد" أبرز سبل التعاون بين جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية المصرية واليابان:



ويناقش القائمون على التعليم الأزهري، إمكانية تطبيق المشروع الياباني في نظام التعليم، داخل المعاهد الأزهرية، ضمن المنظومة التي يقوم بها الأزهر في تطوير تعليمه.



ومن المعلوم أن النظام التعليمي في اليابان يعتمد بصورة أساسية على رفع تنمية ومستوى الطلاب المعرفي والذكائي، باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الفرد وتكوين شخصيته وتنمية قدراته، وتطوير المجتمعات وبناء الدول التي تهدف إلى التقدم والرقي، حيث تعمل المدارس في اليابان على غرس المعرفة لدى الطلاب، وعلى زيادة مستوى ذكاء الطالب منذ سن الثانية عشرة.



ومن أشكال التعاون بين الأزهر واليابان في مجال التعليم أيضًا، أنه تم افتتاح قسم للغة اليابانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر من أجل تدريس اللغة اليابانية وآدابها، ونقل الخبرة اليابانية في مجال التعليم إلى كليات الأزهر ومعاهده، من خلال طلاب الأزهر الذين تعلموا في القسم.



كما يوجد خريجون من جامعة كيوشو باليابان يعملون في جامعة الأزهر، وبالفعل لدينا تعاون مع الأزهر الشريف، ويوجد باحثون من جامعة الأزهر حصلوا على درجات علمية (ماجستير ودكتوراه) من جامعة كيوشو.



وفي 2014، كان قد تم توقيع اتفاقية مع مركز كوبي الطبي الدولي - اليابان، لمدة خمس سنوات، بهدف التعاون بين إدارة مستشفى جامعة الأزهر والمركز فى مجال الأمراض وزرع الكبد بالمستشفى.