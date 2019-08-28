ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتآمن بالصدفة لـ كارول سماحة تتصدر يوتيوب .. والجمهور: تستاهلى قنبلة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:07 م
كارول سماحة
كارول سماحة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة، تعليقا على تصدر أغنيتها الجديدة المشاهدات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وشاركت كارول سماحة متابعيها ما وصلت إليه أغنيتها بتآمن بالصدفة من مشاهدات على موقع يوتيوب، قائلة: "#بتآمن_بالصدفي في المرتبة الاولى على يوتيوب كأكثر مشاهدة، #كارول_سماحة".

وعلق عدد من متابعى كارول سماحة عبر حسابها على هذا التفوق، قائلين: "يوتيوب كارول .. أعلى المراتب، أغنية أكثر من رائعة كالعادة ، بتستاهلي فعلًا قنبلة الموسم ، الف الف مبرووووك النجاح المستحق".

وتعد أغنية "بتآمن بالصدفة"، من ضمن أغنيات فيلم كارول سماحة الجديد "بالصدفة" والمقرر طرحه الشهر المقبل في دور العرض السينمائي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كارول سماحة ترقص بعد وصولها المغرب لـ المشاركة فى موازين

كارول سماحة تسجل أغنية جديدة في لبنان.. فيديو

كارول سماحة تطرح بوستر أحدث أغانيها «بتأمن بالصدفة»

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقى بأول عشاء في بيت العريس.. وطرح أغنية جديدة لـ محمد رمضان.. وجلسة تصوير غادة عبدالرازق

كارول سماحة تعلن عن مفاجأة جديدة لـ جمهورها

كارول سماحة تستعد لطرح بتآمن بالصدفة⁩

ترشيحاتنا

بسبب اتهامات سب وقذف.. اجتماع طارئ لتشريعية النواب لبحث رفع الحصانة عن نائبين

تردد قناة الزمالك على نايل سات .. تعرف عليه

رضا عبدالعال لـ جهاد جريشة: رجعت فى كلامك ليه .. فيديو

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها وتسجل أعلى مستوى لها في تاريخ مصر

كفاية تيك توك.. فتاة تتسبب في أزمة مرورية على الطريق السريع.. فيديو

بـ جوز الهند.. هيدى كرم بإطلالة جريئة.. والجمهور: إيه حكاية الفاكهة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور

رزان المغربى بإطلالة غير موفقة .. والجمهور: مكياج عروسة

قصير أوي.. فستان منى ممدوح يضع كاظم الساهر في مأزق.. والجمهور: يا بختك