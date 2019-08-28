بتآمن بالصدفة لـ كارول سماحة تتصدر يوتيوب .. والجمهور: تستاهلى قنبلة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة، تعليقا على تصدر أغنيتها الجديدة المشاهدات على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وشاركت كارول سماحة متابعيها ما وصلت إليه أغنيتها بتآمن بالصدفة من مشاهدات على موقع يوتيوب، قائلة: "#بتآمن_بالصدفي في المرتبة الاولى على يوتيوب كأكثر مشاهدة، #كارول_سماحة".



وعلق عدد من متابعى كارول سماحة عبر حسابها على هذا التفوق، قائلين: "يوتيوب كارول .. أعلى المراتب، أغنية أكثر من رائعة كالعادة ، بتستاهلي فعلًا قنبلة الموسم ، الف الف مبرووووك النجاح المستحق".



وتعد أغنية "بتآمن بالصدفة"، من ضمن أغنيات فيلم كارول سماحة الجديد "بالصدفة" والمقرر طرحه الشهر المقبل في دور العرض السينمائي.