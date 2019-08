بتآمن بالصدفة لـ كارول سماحة تتصدر يوتيوب .. والجمهور: تستاهلى قنبلة

NOW 🎬 #Betamen_belSodfi Trending number #1 on you tube channel



🎬 #بتآمن_بالصدفي في المرتبة الاولى على يوتيوب كأكثر مشاهدة#كارول_سماحة

/ https://t.co/JJMk9w6P4u via @YouTube