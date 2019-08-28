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بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:21 م
غادة رجب
غادة رجب
رنا عصمت
تصدرت الفنانة غادة رجب مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من انتهاء لقائها بأحد البرامج التليفزيونية.

ظهرت الفنانة غادة رجب،بإطلالات بسيطة ومحتشمة واحيانًا جريئة ومثيرة ،وتتمتع غادة رجب بذوق رفيع في اختيار قطع الملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها، كما تحرص على التنوع بين التصميمات وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.

فتميل غادة رجب إلي اختيار التصميمات والأزياء الأكثر أنوثة سواء في الملابس الكاجوال أو في فساتين السهرة التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كما تعتمد غادة رجب علي إظهار جمالها الطبيعي وفي بعض الأحيان تتخلي عن استخدام مستحضرات التجميل.
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

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