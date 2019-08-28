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رياضة

وكيل عثمان ديمبلي يكشف حقيقة دخول اللاعب فى صفقة عودة نيمار

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:35 م
عثمان ديمبلي ونيمار
عثمان ديمبلي ونيمار
محمد رشاد
أكد موسى سيسوكو، وكيل عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة الاسباني، أن الجناح الفرنسي مستمر مع الفريق الكالتوتني خلال الموسم الحالي، نافيا انتقاله الى فريق باريس سان جيرمان ضمن صفقة عودة نيمار .

وقال سيسوكو لمحطة "تيليفوت" الفرنسية: "ديمبيلي سيبقى في برشلونة بنسبة 100%، ليس هناك إمكانية لمغادرته، إنه يريد الاستمرار مع برشلونة وتحقيق الانتصارات".

وعن الدخول في صفقة نيمار: "هذا الأمر لا يشغلنا".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية فى إسبانيا إمكانية إدخال برشلونة لـ ديمبيلي في صفقة نيمار، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن لاعبه البرازيلي وتخفيض المقابل المادي.

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