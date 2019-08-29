توفير سكن إيواء لـ 7 أسر متضررة من إخلاء منطقة على أغا في طنطا

قرر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توفير سكن مؤقت بمساكن الإيواء العاجل بقرية إشناواى مركز السنطة لـ 7 أسر متضررة من إخلاء منزلها بمنطقة على أغا بحي ثان طنطا على أن يتم تسليمهم المساكن في أسرع وقت.



التقى محافظ الغربية بالأسر المتضررة بمكتبه بالديوان العام واستمع إلى شكواهم في نفس يوم الإخلاء، وعلى الفور وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسكينهم بمركز الخدمات الاجتماعية بسبرباى في نفس اليوم لحين الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية الخاصة بكل أسرة، للتأكد من استحقاقها لمساكن الإيواء العاجل.



وفور الانتهاء من الأبحاث وافق محافظ الغربية على تسكينهم بمساكن الإيواء العاجل.



كما كلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتقديم جميع سبل الرعاية لهم لتخفيف العبء عنهم، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل في اتجاه واحد وهو خدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.