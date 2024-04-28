هشام إبراهيم: صندوق النقد يتفهم أن مصر تتعامل مع تبعيات ليست طرفا فيها

قال الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار ، إن الاتفاق الذي ابرمته مصر الايام الماضية مع صندوق النقد الدولي رفع من حجم المساعدات لها ، وهو يعكس تفهم الصندوق لتعامل الحكومة المصرية مع ازمات ناتجة عن الاحداث حولها .

وأكمل " ابراهيم " ، خلال مكالمة هاتفيك لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن الصندوق يتفهم أن هذه المساعدات تشكل مرونة تساعد الاقتصاد المصري على التلائم مع الظروف المحيطة به .

وتابع ، أن مصر تتحمل تبعيات أزمات هي ليست طرف ، ومصر دائما تكون جزء من الحل ، والدليل على ذلك تدخلها في جل الأزمة الليبيه.

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