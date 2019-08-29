ترامب يلغي رحلة لـ بولندا بسبب الإعصار دوريان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه ألغى زيارة إلى بولندا في مطلع الأسبوع المقبل ليبقى في الولايات المتحدة لضمان التركيز على توفير موارد اتحادية لمواجهة الإعصار دوريان الذي يتجه صوب ساحل ولاية فلوريدا على المحيط الأطلسي.



وأضاف ترامب في البيت الأبيض أنه تحدث للرئيس البولندي أندريه دودا وأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيتوجه إلى بولندا بدلا منه مشيرا إلى أن رحلته الخاصة لبولندا سيحدد لها موعدا لاحقا في المستقبل القريب.