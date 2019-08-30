ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 20 عاما.. تحديد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:29 م
خالد شيخ محمد العقل
خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر
رحيم يسري
كشقت تقارير إعلامية عن تحديد قاض عسكري أمريكي عام 2021 موعدا لمحاكمة خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، وسيحاكم شيخ الباكستاني الجنسية، مع 4 آخرين متهمين في ذات القضية، حيث يواجهون جميعا عقوبة الإعدام في حال أدينوا بالتهم الموجهة لهم، وفقا لقناة "الحرة".

وأوضحت القناة أن من بين تلك التهم الارهاب واختطاف الطائرات والقتل.

وقال العقيد شون كوهين من القوات الجوية الجمعة إن المحاكمة ستُجرى في 11 يناير عام 2021، في "معسكر العدل" بقاعدة جوانتانامو العسكرية بكوبا.

وأوضحت أن القاضي حدد ذلك التاريخ بهدف اختيار هيئة محلفين عسكرية.

وتم تضمين إعلان التاريخ في أمر جدولة محاكمة مؤلف من 10 صفحات أوضح أن المدعين أمامهم مهلة حتى أول أكتوبر للحصول على الوثائق والمواد اللازمة لفرق الدفاع.

ووقعت الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة عندما اختطفت 4 طائرات وتم تغيير مسارها، فصدمت اثنتان منها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وثالثة مبنى البنتاجون في واشنطن، فيما تحطمت الرابعة في بنسلفانيا.

وتسببت هجمات سبتمبر في مقتل نحو 3000 شخص.

ترشيحاتنا

أهانوا والده وحرقوا منزله .. فلاح يفتح النار على أعمامه بـ بني سويف

بعد قليل.. حسم الجدل حول إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

بينها مصر.. دول عربية تعلن موعد رأس السنة الهجرية والإجازة الرسمية

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين على برونزية كأس العالم

شاهد.. وصلة رقص ساخرة للاعبي الاهلي في الجونة

دار الافتاء: غدا السبت غرة شهر محرم وبداية راس السنة الهجرية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير