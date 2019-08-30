بعد 20 عاما.. تحديد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

كشقت تقارير إعلامية عن تحديد قاض عسكري أمريكي عام 2021 موعدا لمحاكمة خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، وسيحاكم شيخ الباكستاني الجنسية، مع 4 آخرين متهمين في ذات القضية، حيث يواجهون جميعا عقوبة الإعدام في حال أدينوا بالتهم الموجهة لهم، وفقا لقناة "الحرة".



وأوضحت القناة أن من بين تلك التهم الارهاب واختطاف الطائرات والقتل.



وقال العقيد شون كوهين من القوات الجوية الجمعة إن المحاكمة ستُجرى في 11 يناير عام 2021، في "معسكر العدل" بقاعدة جوانتانامو العسكرية بكوبا.



وأوضحت أن القاضي حدد ذلك التاريخ بهدف اختيار هيئة محلفين عسكرية.



وتم تضمين إعلان التاريخ في أمر جدولة محاكمة مؤلف من 10 صفحات أوضح أن المدعين أمامهم مهلة حتى أول أكتوبر للحصول على الوثائق والمواد اللازمة لفرق الدفاع.



ووقعت الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة عندما اختطفت 4 طائرات وتم تغيير مسارها، فصدمت اثنتان منها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وثالثة مبنى البنتاجون في واشنطن، فيما تحطمت الرابعة في بنسلفانيا.



وتسببت هجمات سبتمبر في مقتل نحو 3000 شخص.