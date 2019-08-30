ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري السعودي .. أبها يقتنص الفوز من الوحدة فى الوقت القاتل بهدف صاروخي ..فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:36 م
جانب من لقاء الفريقين
جانب من لقاء الفريقين اليوم
حسن العمدة
حقق فريق أبها فوزا مثيرا علي منافسه الوحدة بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية فى الجولة الثانية ، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "الدوري السعودي للمحترفين".

وافتتح أبها التهديف فى الدقيقة 31 عن طريق الجزائري مهدي جيان تاهرات من تسديدة داخل منطقة الجزاء .

وأدرك فريق الوحدة هدف التعادل فى الدقيقة 65 عن طريق الاسباني ألبرتو بوتيا من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنقيذ ركنية من الناحية اليسري .

ونجح فريق أبها في إقتناص الثلاث نقاط من الوحدة فى الوقت القاتل من المباراة عن طريق عمار النجار تسديدة صاروخية .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أبها فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط ، بينما جاء الوحدة فى المركز الخامس عشر دون نقاط .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنين والمغرب يتجهان إلى ركلات الجزاء بعد انتهاء الشوطين الإضافيين

الدوري الإسباني .. برشلونة يسحق ريال بيتيس 5-2 وجريزمان يسجل هدفين.. فيديو

ترشيحاتنا

رد ناري من الهام شاهين على منتقدي حضورها معرض دمشق الدولي

السبت 31 - 8 اجازة راس السنة الهجرية الجديدة رسميا

رسميًا.. عمرو وردة يرحل عن باوك وينتقل لفريق لاريسا اليوناني

بعد تقديمها الدور 9 سنوات.. شيرين سيف النصر تكشف سر تصوير مسرحية بودي جارد بدونها

أزمة جديدة.. اتحاد الكرة يتحفظ على معايير اختيار مدرب المنتخب

دار الافتاء: غدا السبت غرة شهر محرم وبداية راس السنة الهجرية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير