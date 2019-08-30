الدوري السعودي .. أبها يقتنص الفوز من الوحدة فى الوقت القاتل بهدف صاروخي ..فيديو

حقق فريق أبها فوزا مثيرا علي منافسه الوحدة بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية فى الجولة الثانية ، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "الدوري السعودي للمحترفين".



وافتتح أبها التهديف فى الدقيقة 31 عن طريق الجزائري مهدي جيان تاهرات من تسديدة داخل منطقة الجزاء .



وأدرك فريق الوحدة هدف التعادل فى الدقيقة 65 عن طريق الاسباني ألبرتو بوتيا من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنقيذ ركنية من الناحية اليسري .



ونجح فريق أبها في إقتناص الثلاث نقاط من الوحدة فى الوقت القاتل من المباراة عن طريق عمار النجار تسديدة صاروخية .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أبها فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط ، بينما جاء الوحدة فى المركز الخامس عشر دون نقاط .