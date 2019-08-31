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رياضة

ثنائي الزمالك يقودان الاتحاد السكندري لمواجة الابيض فى كاس مصر

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:19 ص
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك والمقاصة
محمد رشاد
أعلن طلعت يوسف ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها الأحد على ملعب الإسماعيلية .

وضمت القائمة :

حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلى، عمرو خليل

خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، أسامة العزب، مروان النجار، السيد سالم، صبري رحيل، محمود شعبان

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل “مانجا”، هشام محمد، خالد الغندور، أحمد حجي، كريم الديب، أحمد راشد

خط. الهجوم: إيمانويل بناهيني، إيمانويل أوكوي، خالد قمر.

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