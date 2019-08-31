ثنائي الزمالك يقودان الاتحاد السكندري لمواجة الابيض فى كاس مصر

أعلن طلعت يوسف ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها الأحد على ملعب الإسماعيلية .



وضمت القائمة :



حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلى، عمرو خليل



خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، أسامة العزب، مروان النجار، السيد سالم، صبري رحيل، محمود شعبان



خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل “مانجا”، هشام محمد، خالد الغندور، أحمد حجي، كريم الديب، أحمد راشد



خط. الهجوم: إيمانويل بناهيني، إيمانويل أوكوي، خالد قمر.