قطر تنضم للسعودية والإمارات.. قرار جديد من الدول الـ3 بخصوص أمريكا

يرجى من المواطنين المقيمن في المناطق الواقعة على ساحل ولاية فلوريدا أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار Dorian، وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام الموضحة أدناه pic.twitter.com/0pHD5JUoe2 — Qatar Embassy USA (@QatarEmbassyUSA) August 30, 2019

(1) ​تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019. pic.twitter.com/8EeSeI4Byt — UAE Consulate in NYC (@UAEinNYC) August 30, 2019

عزيزي المواطن في ولاية #فلوريدا والولايات التي من المتوقع ان تتاثر بالعاصفة (#Dorian ):

نامل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها، علمًا أن القنصلية ستقوم بالإجراءات اللازمة للاخلاء عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء، حفظ الله الجميع. — saudi consulate in Houston (@KSAconsulateHOU) August 30, 2019

حذرت سفارة قطر في الولايات الأمريكية، رعاياها في ولاية فلوريدا، نظرا لاقتراب وصول إعصار «دوريان» إلى الساحل الشرقي لأمريكا.وبهذا التحذير الذي أطلقته سفارة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، فإن قطر تنضم إلى كل من الإمارات والسعودية، حيث دعت كل من قنصلية الإمارات في نيويورك والقنصلية السعودية في هيوستن، رعايا دولهم بأخذ الحيطة والتزام إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الظروف.وقالت السفارة القطرية في أمريكا على «تويتر»: «يرجى من المواطنين المقيمن في المناطق الواقعة على ساحل ولاية فلوريدا أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار Dorian، وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام الموضحة أدناه»، وأرفقت بالمنشور صورة للبيان الرسمي الصادر عن السفارة.ومن قبلها، فقد أطلقت قنصلية الإمارات في نيويورك تحذيرا للمواطنين الإماراتيين في الولاية الأمريكية جاء فيه: «​تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019».من جانبها، فقد اتخذت القنصلية السعودية في هيوستن الإجراء نفسه، حيث كتبت عبر حسابها على «تويتر»: «عزيزي المواطن في ولاية فلوريدا والولايات التي من المتوقع أن تتاثر بالعاصفة Dorian.. نأمل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها، علمًا أن القنصلية ستقوم بالإجراءات اللازمة للاخلاء عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء، حفظ الله الجميع».