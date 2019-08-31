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قطر تنضم للسعودية والإمارات.. قرار جديد من الدول الـ3 بخصوص أمريكا

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:29 م
قطر تنضم للسعودية
قطر تنضم للسعودية والإمارات
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
حذرت سفارة قطر في الولايات الأمريكية، رعاياها في ولاية فلوريدا، نظرا لاقتراب وصول إعصار «دوريان» إلى الساحل الشرقي لأمريكا.

وبهذا التحذير الذي أطلقته سفارة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، فإن قطر تنضم إلى كل من الإمارات والسعودية، حيث دعت كل من قنصلية الإمارات في نيويورك والقنصلية السعودية في هيوستن، رعايا دولهم بأخذ الحيطة والتزام إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الظروف.

وقالت السفارة القطرية في أمريكا على «تويتر»: «يرجى من المواطنين المقيمن في المناطق الواقعة على ساحل ولاية فلوريدا أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار Dorian، وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام الموضحة أدناه»، وأرفقت بالمنشور صورة للبيان الرسمي الصادر عن السفارة.





ومن قبلها، فقد أطلقت قنصلية الإمارات في نيويورك تحذيرا للمواطنين الإماراتيين في الولاية الأمريكية جاء فيه: «​تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019».





من جانبها، فقد اتخذت القنصلية السعودية في هيوستن الإجراء نفسه، حيث كتبت عبر حسابها على «تويتر»: «عزيزي المواطن في ولاية فلوريدا والولايات التي من المتوقع أن تتاثر بالعاصفة Dorian.. نأمل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها، علمًا أن القنصلية ستقوم بالإجراءات اللازمة للاخلاء عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء، حفظ الله الجميع».



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