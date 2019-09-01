طريقة عمل عيش السرايا.. بخطوات سهلة ولذيذة

يمكن تقديم العديد من الحلوى التقليدية، ولكن اليوم ستقدمين شيئًا مميزًا، لذا يقدّم لكم اليوم الشيف سنان بطرس طريقة عمل عيش السرايا في المنزل، بخطوات سهلة وبسيطة، وغير مكلفة، وإليكم طريقة عمل عيش السرايا بالتفصيل..





وقت التحضير: ٢٠ دقيقة

وقت الطبخ: ١٥ دقيقة

الكمية: 4 أفراد





وتعد طريقة عمل عيش السرايا، أحد الحلويات السهلة واللذيذة، وهو من الحلى العربية، قدميه لضيوفك في العزائم وسوف يحبونه كثيرًا لتبهري الضيوف بوصفاتك السهلة واللذيذة.





طريقة عمل عيش السرايا





مقادير حلى عيش السرايا سهل ولذيذ:





1 كوب قطر

1 كوب سكر

½ كوب ماء

2 ملعقة صغيرة عصير حامض

2 ملعقة طعام ماء زهر

6 شريحة توست طري

½1 كوب حليب بودرة بلا دسم

4 كوب ماء

6 ملعقة طعام نشا

2 ملعقة طعام ماء زهر

½ كوب ماء ورد

½ كوب فستق حلبي، مطحون ناعم





طريقة عمل عيش السرايا :





لتحضير القطر:

1- ضعي السكر مع الماء في وعاء على نار متوسطة.

2- حركي المزيج باستمرار حتى بدء الغليان.

3- اضيفي عصير الحامض وماء الزهر تدريجيًا وحركي جيدًا، ضعيه جانبًا ليبرد.

4- أزيلي أطراف التوست وافردي الشرائح في صينيّة زجاجية بحجم 30) × 20) .

5- اسكبي القطر فوق التوست بالتساوي حتّى يتشرّبه كليًّا.

6- ذوبي الحليب مع الماء والنشاء على البارد، وضعي المزيج على نار متوسطة وحركي باستمرار حتى بدء الغليان.

7- اضيفي ماء الزهر وماء الورد وحركي حتى يسمك المزيج.

8- اسكبي فوق شرائح التوست وضعي الصينية في البراد حتى تتجمد.

9- رشي الفستق على الوجه بالتساوي قبل الأكل بقليل.

10- قطعي الصينيّة إلى 12 قطعة متساوية.