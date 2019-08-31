اخبار الحوادث.. حبس متهم بقتل سائق بسبب علاقة شاذة.. وحدث يهتك عرض طفلة وحلاق يمارس الرذيلة مع عجوز







*انتصر الرجال على النساء.. تعرف على الحالات الجائز فيها نقل حضانة الأطفال من الأم للأب

هناك مشاكل كثيرة ظهرت فى الاونة الاخيرة ويرجح ان يكون السبب الرئيسي فيها انفصال الرجال عن النساء، وتكون الضحية فى هذا الموضوع هم الاطفال، فمن المحتمل ان تحدث مشاكل بسبب الاطفال تصل لعدم رؤيتهم ومن ثم حضانتهم.

لمزيد من التفاصيل







*ابشع جريمتي اغتصاب وقتل.. حدث يهتك عرض طفلة في زراعات سوهاج وحلاق يمارس الرذيلة مع عجوز بعد وفاتها

جريمتا إغتصاب سطرت المباحث تفاصيلهما خلال 48 ساعة، كان شيطان الشهوة عنوانا للواقعتين، الأولى كانت على يد حدث إغتصب طفلة داخل الزراعات في سوهاج وجردها من بنطالها وخنقها به ثم هشم رأسها بحجر والجريمة الثانية وقعت في منطقة حدائق القبة حين قتل حلاق سيدة عجوز وجردها من ملابسها وأغتصبها وهي غارقة في دمائها .

لمزيد من التفاصيل







*مش مضروبة زى كل مرة.. ضبط 11 قطعة اثرية بحوزة شخصين بـ الجيزة قبل بيعها بملايين الجنيهات

القت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة القبض على تاجر سيارات واخر بشارع الهرم وبحوتهما 11 قطعة اثرية قبل بيعها بملايين الجنيهات وتم التحفظ عليها وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط متهم اخر هارب.

لمزيد من التفاصيل







*نزيف الاسفلت.. قتيل و11 مصابا في ثلاث حوادث بالمحافظات

شهدت الطرق والمحاور بالمحافظات 3 حوادث سير راح ضحيتها شخص وأصيب 11 آخرون خلال الساعات الماضية.

لمزيد من التفاصيل







*إصابة 8 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة وحادث تصادم ببني سويف

أصيب 8 أشخاص، في مشاجرتين ببني سويف، بإصابات متنوعة، اليوم، الأولى بسبب خلافات الجيرة والثانية بسبب حادث تصادم توك توك، تم ضبط أطراف المشاجرتين، ونقلوا لمستشفيي الفشن المركزي والواسطي المركزي لتلقي العلاج.

لمزيد من التفاصيل







*انتشال جثة مجهولة الهوية والملامح من نهر النيل بمدينة الواسطي

انتشل أهالي مدينة الواسطى اليوم السبت جثة مجهولة الهوية والملامح من مياه نهر النيل بالقرب من كوبري مدينة الواسطى شمال بنى سويف .

لمزيد من التفاصيل







*الإدارة العامة للمرور تنشر سيارات الدفع الرباعي والإغاثة على الطرق الصحراوية

كلّف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية والأقوال على الطريق الدائري وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بالتواجد المروري الفعّال على الطرق السريعة، وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، والتواجد المستمر وشن الحملات المرورية لضبط الخارجين عن القانون.

لمزيد من التفاصيل





*لعنة جبل طهما.. ابتلع شابا ينقب عن الآثار.. و فتاة العياط قتلت سائقا حاول اغتصابها فوقه

وسط الرمال والصحراء الشاسعة، وبعد مرور أكثر من شهر على قتل فتاة العياط لـ مهند أ، سائق ميكروباص حاول اغتصابها، يشهد جبل طهما بالعياط جريمة أخرى عندما قرر شاب السعي وراء الثراء السريع فاختار طريق التنقيب عن الآثار ووضع الخطة لتنفيذ غرضه.

لمزيد من التفاصيل





*الشذوذ الجنسي كلمة السر.. قصة تخلص ترزى من سائق الشرقية وحرق جثة حارس عقار بالاسكندرية

جريمتان تشابهت تفاصيلهما ، ونسجت تحرياتهما خيوطا واحدة، كُتبت اوراقهما بعبارة واحدة - الشذوذ الجنسي الدافع وراء القتل -، الاولى حدثت بمحافظة الاسكندرية حين انتهت حياة حارس عقار على يد شاب لم يكمل بعد عامه الثامن عشر بسبب رفضه ممارسة الشذوذ الجنسي، والثانية بمحافظة الشرقية حين أنهي ترزي عشريني حياة سائق خمسيني بسبب الشذوذ الجنسي ايضا.

لمزيد من التفاصيل







*قامت بحلها.. النيابة الادارية تصدر تقريرا عن أبرز شكاوى المواطنين غدا

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن الهيئة سوف تصدر غدا الأحد تقريرًا موجزًا عن أبرز جهود وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة.

لمزيد من التفاصيل



هناك مشاكل كثيرة ظهرت فى الاونة الاخيرة ويرجح ان يكون السبب الرئيسي فيها انفصال الرجال عن النساء، وتكون الضحية فى هذا الموضوع هم الاطفال، فمن المحتمل ان تحدث مشاكل بسبب الاطفال تصل لعدم رؤيتهم ومن ثم حضانتهم.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا جريمتا إغتصاب سطرت المباحث تفاصيلهما خلال 48 ساعة، كان شيطان الشهوة عنوانا للواقعتين، الأولى كانت على يد حدث إغتصب طفلة داخل الزراعات في سوهاج وجردها من بنطالها وخنقها به ثم هشم رأسها بحجر والجريمة الثانية وقعت في منطقة حدائق القبة حين قتل حلاق سيدة عجوز وجردها من ملابسها وأغتصبها وهي غارقة في دمائها .لمزيد من التفاصيل اضغط هنا القت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة القبض على تاجر سيارات واخر بشارع الهرم وبحوتهما 11 قطعة اثرية قبل بيعها بملايين الجنيهات وتم التحفظ عليها وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط متهم اخر هارب.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا شهدت الطرق والمحاور بالمحافظات 3 حوادث سير راح ضحيتها شخص وأصيب 11 آخرون خلال الساعات الماضية.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا أصيب 8 أشخاص، في مشاجرتين ببني سويف، بإصابات متنوعة، اليوم، الأولى بسبب خلافات الجيرة والثانية بسبب حادث تصادم توك توك، تم ضبط أطراف المشاجرتين، ونقلوا لمستشفيي الفشن المركزي والواسطي المركزي لتلقي العلاج.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا انتشل أهالي مدينة الواسطى اليوم السبت جثة مجهولة الهوية والملامح من مياه نهر النيل بالقرب من كوبري مدينة الواسطى شمال بنى سويف .لمزيد من التفاصيل اضغط هنا كلّف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية والأقوال على الطريق الدائري وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بالتواجد المروري الفعّال على الطرق السريعة، وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، والتواجد المستمر وشن الحملات المرورية لضبط الخارجين عن القانون.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وسط الرمال والصحراء الشاسعة، وبعد مرور أكثر من شهر على قتل فتاة العياط لـ مهند أ، سائق ميكروباص حاول اغتصابها، يشهد جبل طهما بالعياط جريمة أخرى عندما قرر شاب السعي وراء الثراء السريع فاختار طريق التنقيب عن الآثار ووضع الخطة لتنفيذ غرضه.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جريمتان تشابهت تفاصيلهما ، ونسجت تحرياتهما خيوطا واحدة، كُتبت اوراقهما بعبارة واحدة - الشذوذ الجنسي الدافع وراء القتل -، الاولى حدثت بمحافظة الاسكندرية حين انتهت حياة حارس عقار على يد شاب لم يكمل بعد عامه الثامن عشر بسبب رفضه ممارسة الشذوذ الجنسي، والثانية بمحافظة الشرقية حين أنهي ترزي عشريني حياة سائق خمسيني بسبب الشذوذ الجنسي ايضا.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن الهيئة سوف تصدر غدا الأحد تقريرًا موجزًا عن أبرز جهود وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.قررت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس المتهم بقتل سائق بالمعاش داخل منزله بسبب علاقة شاذة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.لمزيد من التفاصيل