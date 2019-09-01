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حوادث

سقوط المنتقبة زعيمة عصابة سرقة التوك توك في الشرقية.. تفاصيل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:49 م
منتقبة تتزعم تشكيل
منتقبة تتزعم تشكيل عصابي
محمد الطحاوي
تمكّن رجال مديرية أمن الشرقية، من ضبط منتقبة وثلاثة أشخاص عقب قيامهم بالتعدي على طالب بالضرب من أجل سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وإصابته بجروح متفرقة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة. 

كان طالب حرر محضرا اتهم فيه 3 شباب وسيدة منتقبة بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، باستدراجه والتعدي عليه بالمطاوي، وإصابته بجرح قطعي بالرقبة والذراعين وسرقته أثناء استقلاله "توك توك" خاص به. 

وترجع الواقعة عندما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من الرائد أحمد بنديري رئيس مباحث مركز مشتول السوق يفيد أثناء سير "محمود أشرف" 17 سنة طالب بالتوك توك داخل مدينة مشتول السوق طلب منه 3 شباب وسيدة منتقبة توصيلهم إلى قرية المناصرة. 

وأثناء سيره استوقفوه بمنطقة زراعات وطلبوا منه النزول وترك التوك التوك وعندما اعترضهم قاموا بالتعدي عليه بالمطاوي وتركه في أرض زراعية "ذرة" غارقا في دمه، وتم نقله للمستشفى.

وأفاد التقرير الطبي وجود جرح قطعي بالرقبة بالخلف والأمام طوله ٢٠سم ٤٤غرزة ، وجرح في اليد اليمنى٥ سم ، وجرح بالإبهام الأيسر 8 سم، واتُخذ الإجراء اللازم، وتحرر المحضر رقم ٥٥٦١ لسنة ٢٠١٩ جنح مشتول السوق. 

وتشكل فريق بحث وتمكن من تحديد هوية المتهمين حيث تبين قيام سيدة وشقيقها وصديق شقيقها باستدراج المجني عليه من أجل سرقة التوك توك الخاص به وأنها ليست المرة الأولى، حيث قاما بمثل تلك الأفعال في وقت سابق وعقب الواقعة قام بالاختباء في أحد المنازل بمحافظة البحيرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

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