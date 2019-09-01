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رياضة

بالفيديو.. استقبال أسطورى لـ فالكاو بعد توقيعه مع جالاتا سراى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:24 م
استقبال أسطورى
استقبال أسطورى
أحمد هاني
استقبلت جماهير جالاتا سراي التركي النمر الكولومبي فالكاو في احتفال أسطوري من وصوله إلى تركيا مباشرة، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق التركي.

وكان جالاتا سراي أعلن ضم الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف جالاتا سراي عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع النمر الكولومبي فالكاو.

ولعب فالكاو مع موناكو منذ التحاقه صيف 2013 قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد حيث لعب مع الفريق 140 مباراة وسجل 83 هدفًا.



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