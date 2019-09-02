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رياضة

بعد نشر صورة معه .. الجمهور لـ أحمد فتحي: هو إزاى سحس مش أجنبي؟.. شاهد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:53 ص
احمد فتحى
احمد فتحى
القسم الميدانى
نشر أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى صورة تجمعه مع حسين عبد الدايم، مساعد مدرب أحمال الفريق من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أحمد فتحى على الصورة قائلا: "ربنا معاك في الخطوة اللي جاية يا حبيبي أنت إضافة لأي مكان تروحه بالتوفيق يا سحس".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي: 

هو مش اجنبى - الجوكر - بالتوفيق ياسحس 

ويشارك النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا لهذا العام وتغلب في آخر مبارياته بالأدوار التمهيدية علي فريق اطلع برة بـ 9 أهداف مقابل لا شيء.













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ربنا معاك في الخطوة الي جايه يا حبيبي أنت أضافه لأي مكان تروحه بالتوفيق يا سحس 
A post shared by Ahmed Fathi (@ahmedfathi_24) on Sep 1, 2019 at 3:19pm PDT

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