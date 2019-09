بعد نشر صورة معه .. الجمهور لـ أحمد فتحي: هو إزاى سحس مش أجنبي؟.. شاهد

نشر أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى صورة تجمعه مع حسين عبد الدايم، مساعد مدرب أحمال الفريق من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق أحمد فتحى على الصورة قائلا: "ربنا معاك في الخطوة اللي جاية يا حبيبي أنت إضافة لأي مكان تروحه بالتوفيق يا سحس".









وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:





هو مش اجنبى - الجوكر - بالتوفيق ياسحس





ويشارك النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا لهذا العام وتغلب في آخر مبارياته بالأدوار التمهيدية علي فريق اطلع برة بـ 9 أهداف مقابل لا شيء.





















































View this post on Instagram





















































ربنا معاك في الخطوة الي جايه يا حبيبي أنت أضافه لأي مكان تروحه بالتوفيق يا سحس