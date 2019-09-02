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فن

جابوا سيرته.. أغنية أصالة تحقق 4 ملايين مشاهدة فى 4 أيام

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
أصالة
أصالة
شيرى نبيل
حققت الفنانة السورية أصالة نصري، 4 ملايين مشاهدة بأغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك" بعد طرح كامل أغاني الألبوم عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت أصالة نصري، نجاحًا كبيرا بأحدث ألبوماتها "في قربك"، حيث بلغ إجمالي مشاهدات أغاني الألبوم أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت "نكتة بايخة" في مقدمة الأغاني، بأكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحها، وفي المركز الثاني أغنية "مبقاش سر" برصيد 4 ملايين و600 ألف، أما أحدث أغاني الألبوم فكانت أغنية "جابوا سيرته" هي الأكثر استماعًا فحققت أكثر من مليون و800 ألف مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها.

وتضمن ألبوم أصالة الجديد 10 أغاني، هي على الترتيب: (في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد).

وكانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية «مبقاش سر» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات: ناصر الجيل، ألحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار: اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.

على جانب آخر، أعلنت أصالة نصري عن موعد حفلها القادم في الطائف، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام وعلقت عليه: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم 28 أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".

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