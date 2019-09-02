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تعليم

لأول مرة في مصر .. افتتاح مدرسة لصناعة الحلى والمجوهرات

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:07 م
مدرسة لصناعة الحلي
مدرسة لصناعة الحلي و المجوهرات
ياسمين بدوي
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل افتتاح أول مدرسة بمصر لصناعة الحلى والمجوهرات.


وتستعد وزارة التربية والتعليم لتوقيع بروتوكول تعاون غدا الثلاثاء مع شركة إيجيبت جولد لافتتاح أول مدرسة للحلى والمجوهرات، بحضور وزير التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم اهتمت مؤخرا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة بهدف توفير فرص تعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتأهيل الطلاب المصريين وتمنحهم المهارات والخبرات اللازمة للوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب لطلاب التعليم الفني لإكسابهم مهارات متميزة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

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