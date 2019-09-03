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فن

لطيفة تحيي حفلا غنائيا فى الإسكندرية.. 13 سبتمبر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:49 ص
لطيفة
لطيفة
شيرى نبيل
تحيي المطربة التونسية لطيفة حفلا غنائيا في مدينة الإسكندرية يوم 13 من شهر سبتمبر من الشهر الجاري، حيث يشهد الحفل حضور بعض الشخصيات العامة والفنانين والاعلاميين، إضافة إلى الحضور الجماهيرى.

وتقدم "لطيفة" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها منها: "فريش، ملحوقة، كل اللي حبوا، عشان حبيت، وليلة وغيرهم".

وتستعد لطيفة لطرح ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

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