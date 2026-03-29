الإرهابي علي الونيس يوجه رسالة لزوجته بخصوص نجله محمد.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الإرهابي علي الونيس يوجه رسالة لزوجته بخصوص نجله محمد

وجه القيادي الإخواني الهارب الذي تم القبض عليه، علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس السيسي، رسالة لـ زوجته قائلا :" ياريت تهتمي بتربية ابني محمد، وأن تقوم بتربية تربية صحيحة، وأن تكون التربية على الإسلام الصحيح، وخدي بالك أنه ميدخلش في أي مؤسسات أو أي فكر غير صحيح".

ودخل القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حالة بكاء أثناء توجيهه رسالة لنجله محمد.

الأرصاد: عودة الأمطار وطقس متقلب خلال أيام الأسبوع مع استمرار برودة الليل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات بعودة فرص سقوط الأمطار بدءًا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن تبلغ ذروتها يوم الأربعاء وتستمر حتى صباح الخميس.

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هذه التغيرات السريعة تُعد سمة أساسية لفصل الربيع، المعروف بتقلباته الجوية الحادة بين الاستقرار وعدم الاستقرار.

أطنان من مواد الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة

قال زياد قاسم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الهلال الأحمر المصري دفع، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بعشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، ضمن القافلة 166 من قوافل «زاد العزة» المتجهة من مصر إلى قطاع غزة، والتي يجري تجهيزها وتسييرها منذ 27 يوليو الماضي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القافلة تضم أكثر من 3500 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل سلالًا ومواد غذائية، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلًا عن مواد بترولية ضرورية لتشغيل المستشفيات داخل القطاع، بالإضافة إلى مواد إيوائية لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

بدء الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية في إسلام أباد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد ببدء الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية في إسلام أباد.

كما أن وزيرا خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي، وباكستان يبحثان في إسلام أباد جهود خفض التصعيد بالمنطقة والدفع بمسار التهدئة.

المجلس الأعلى للجامعات يطلق حملة لترشيد استهلاك الطاقة.. تفاصيل

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أطلقت مبادرة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجامعات والمعاهد، وتحويل الطلاب إلى سفراء لنشر ثقافة الترشيد داخل أسرهم ومجتمعاتهم، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأزمة الطاقة.



وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تشمل نحو 4 ملايين طالب وحوالي نصف مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتعتمد على وسائل توعية مباشرة ورقمية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة طلابية لإنتاج أفكار مبتكرة تسهم في نشر الوعي، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على المؤسسات التعليمية بل يمتد إلى ملايين الأسر المصرية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 29 مارس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.85 جنيه

سعر الشراء: 52.75 جنيه

اليورو

سعر البيع: 60.97 جنيه

سعر الشراء: 60.84 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.51 جنيه

سعر الشراء: 70.35 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.08 جنيه

سعر الشراء: 14.06 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.39 جنيه

سعر الشراء: 14.36 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 29 مارس 2026.

سعر الذهب اليوم الأحد

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5897 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6880 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7863 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55040 جنيها.



احذر.. ارشادات مهمة لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار





تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما بين انخفاض درجات الحرارة صباحًا، واعتدالها نهارًا، مع فرص لسقوط الأمطار ونشاط للرياح في بعض المناطق.

وتزداد أهمية اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من نزلات البرد والمشكلات المرتبطة بالطقس السيئ.

وفيما يلي أبرز النصائح التي تساعدك على الحفاظ على صحتك خلال هذه الأجواء:

ارتداء ملابس مناسبة ومتعددة الطبقات

ينصح بارتداء ملابس ثقيلة على شكل طبقات، حيث تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على حرارة الجسم وإمكانية التكيف مع تغير درجات الحرارة خلال اليوم.

كما يُفضل اختيار خامات تمتص الرطوبة لتجنب الشعور بالبرد.