المجلس الأعلى للجامعات يطلق حملة لترشيد استهلاك الطاقة.. تفاصيل

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أطلقت مبادرة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجامعات والمعاهد، وتحويل الطلاب إلى سفراء لنشر ثقافة الترشيد داخل أسرهم ومجتمعاتهم، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأزمة الطاقة.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تشمل نحو 4 ملايين طالب وحوالي نصف مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتعتمد على وسائل توعية مباشرة ورقمية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة طلابية لإنتاج أفكار مبتكرة تسهم في نشر الوعي، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على المؤسسات التعليمية بل يمتد إلى ملايين الأسر المصرية.

وأكد أن الحملة تركز على تعزيز المشاركة الإيجابية للشباب في نشر ثقافة ترشيد الطاقة عبر مختلف الأنشطة الاجتماعية والتطوعية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التفاعل المجتمعي مع المبادرة يسهم في دعم جهود الدولة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية وتقليل آثارها الاقتصادية.