نهاية الميركاتو.. ليلة بكى فيها نيمار ..اعرف السبب

دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نوبة بكاء، بعد فشل انتقاله إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نيمار دخل في نوبة بكاء، بعدما أبلغه أحد مسئولي برشلونة، أول أمس، السبت، بتوقف مفاوضات ضمه مع إدارة باريس سان جيرمان".



وأضافت الصحيفة أن اللاعب يشعر بصدمة كبيرة، بعد فشل عودته لبرشلونة خلال الصيف الحالي.



يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان موسم 2017، قادما من برشلونة، بعدما قام النادي الباريسي بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا والمقدر بـ 222 مليون يورو.