بسبب الأموال.. هل يعيد ليفربول سيناريو كوتينيو مع محمد صلاح؟

في يناير 2018 وقع البرازيلي فيليبي كوتينيو رسميا عقدًا مع نادي برشلونة الإسباني قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة أنعشت خزائن الريدز بعدما قدرت قيمتها بـ 160 مليون يورو ليصبح ثالث أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم العالمية.



وبدأ العملاق الإنجليزي مرحلةً جديدةً منذ وصول يورجن كلوب، فالألماني قام بجلب عدد من اللاعبين الذين طوروا أداء الفريق في السنتين السابقتين أبرزهم الثلاثي الأمامي صلاح، ماني، وفيرمينو، حيث قيمتهم التسويقية لم تكن عالية مقابل التضحية بـ كوتينيو.



وبدأ نادي ليفربول منذ بيع كوتينيو في إبرام عدد من المشاريع منها تجديد ملعب "الأنفيلد" وتوسعته حسب المشروع المقدم من إدارة النادي.



كما ضم ليفربول أليسون بيكر لتدعيم مركز حراسة المرمي في صفقة بقيمة 75 مليون يورو ليصبح الحارس الأغلي في التاريخ، كما سدد قيمة نابي كيتا التي وصلت إلى 54 مليون يورو، كما نجحت إدارة النادي في توقيع عدد من الصفقات الصغيرة وتدعيم الفريق وفقًا للخطة القائمة بين الإدارة وكلوب.



وحسب تقارير صحفية فإن نادى ليفربول يفكر فى الاستغناء عن الدولى المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على طريقة البرازيلى فيليب كوتينيو.



وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن الريدز يسعى لتكرار نفس الطريقة التى اتبعها مع النجم البرازيلى فيليب كوتينيو عندما تم السماح له بالانضمام إلى برشلونة الإسبانى فى العام الماضى، والاستفادة بالأموال الضخمة نظير ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.