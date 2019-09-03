العام الدراسي الجديد .. تطبيق 36 برنامجا دراسيا مطورا في 105 مدارس ثانوية فنية

استعرض اليوم الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى ، عرض تقديمى لخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0" والذى يوضح كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتى تساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية.



وأشار خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، إلى استحداث برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، وتطوير 36 برنامجا دراسيا ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل فى مصر، متابعًا أنه سيتم تطبيق هذه البرامج المطورة فى عدد 105 مدارس ابتداء من العام الدراسى 2019/2020.



ولفت مجاهد إلى تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019، ومن شروطها ان تكون المدرسة المرشحة قد أتمت دورة دراسية كاملة، اشتركت علي المستوي الفردي أو الجماعي أو المؤسسي في أحد المسابقات بالمجالات المختلفة وحصلت على مراكز متقدمة مرة واحدة علي الأقل خلال آخر ثلاث سنوات دراسية، وكان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقى المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فنى بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بثلاث مدارس.



وأشار مجاهد إلى عقد الوزارة برتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى لاستغلال السنة الأولى كفترة تأسيس عسكري للطلاب فى 27 مدرسة صناعية بنين على مستوى الجمهورية نحو مدارس فنية أكثر أنضباطا في عام التعليم - عام 2019.



ومن جهتها، أوضحت الأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفنى أهمية تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات وخصوصًا الجامعات التكونولوجية التى أنشئت هذا العام لإتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفنى وخاصة طلاب المدارس التكنولوجيا التطبيقية لاستكمال تعليمهم العالى بالجامعات.