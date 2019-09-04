البنتاجون يؤجل مشاريع عسكرية لتمويل جدار ترامب الحدودي مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تخصيص 3.6 مليار دولار لبناء جدار بطول 280 كم على الحدود مع المكسيك، وفقًا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.





يأتي ذلك بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالما وعد باستكمال مشروع بناء جدار حدودي مع المكسيك.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان للصحفيين إنّه بهدف تأمين هذه الأموال قرّر البنتاجون "تأجيل" 127 مشروعًا لبناء وتحديث مبانٍ عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها كانت الأموال قد رصدت لها في ميزانية العام 2019.





وسمحت المحكمة العليا، في يوليو الماضي، لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستفادة من 2.5 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع لبناء أجزاء من الجدار الحدودي مع المكسيك.



