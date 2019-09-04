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فن

حقيقة ترشح الممثل توم كروز لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:49 ص
توم كروز
توم كروز
آيه عاطف
أشارت تقارير عديدة إلى نية الممثل الأمريكي توم كروز خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وظهر مقطع فيديو، قيل إنه من حملة توم كروز الانتخابية.

وظهر في الفيديو شخصا يشبه توم كروز، وهو يجري ويستعد لـ"سباق الرئاسة"، ولكن يبدو أن للأمر وجه آخر، بحسب موقع "movie web" الأمريكي.

حقيقة الأمر أن توم كرووز لم يعلن أبدا نيته خوض انتخابات رئاسة أمريكا المقبلة في عام 2020، وأن الفيديو الذي انتشر ما هو إلا محاكاة ساخرة لهذا الأمر.

وتعرض توم كروز يتعرض للانتقاد في بعض الأحيان بسبب معتقداته الدينية وعلاقته بكنيسة السينتولوجيا، لكنه لم يكن أبدًا غير محبوب ولا تزال أفلامه تحقق أرباحا هائلة، ويحبه الكثيرون، لذلك صدق الكثيرون أنه سيترشح للرئاسة.

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