حقيقة ترشح الممثل توم كروز لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

أشارت تقارير عديدة إلى نية الممثل الأمريكي توم كروز خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وظهر مقطع فيديو، قيل إنه من حملة توم كروز الانتخابية.





وظهر في الفيديو شخصا يشبه توم كروز، وهو يجري ويستعد لـ"سباق الرئاسة"، ولكن يبدو أن للأمر وجه آخر، بحسب موقع "movie web" الأمريكي.





حقيقة الأمر أن توم كرووز لم يعلن أبدا نيته خوض انتخابات رئاسة أمريكا المقبلة في عام 2020، وأن الفيديو الذي انتشر ما هو إلا محاكاة ساخرة لهذا الأمر.



