الدفاع المدني السعودي يستنكر إنقاذ شاب المنازل بسبب حريق سيارة.. فيديو

أصدر الدفاع المدني السعودي، بيانا، استنكر فيه قيام شخص في حي السويدي بالعاصمة السعودية الرياض، بدفع سيارة محترقه أمام إحد المنازل بواسطة سيارته في محاولة منه لإنقاذ سكان المنزل.



وقال الدفاع المدني في بيانه المنشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رغم المبادرة التي قام بها الشاب وشجاعته، إلا أن تصرفه كان خاطئًا وتسبب بأضرار لسيارات أخرى".



وأضاف: "تصرف الشاب الذي ظهر في المقطع وهو يبعد السيارة المحترقة عن المنزل المجاور لها وتكرار دفع السيارة المحترقة بمركبته عدة مرات، في الوقت الذي كان قد أبلغ صاحب المركبة المحترقة الدفاع المدني بالحادث في حينه، كان تصرفًا خطيرًا، رغم ظن البعض أنه آمن وصحيح، خاصة أنه لا يوجد محتجزون بالموقع، كما أن التصرف قد يتسبب بانتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير، ما يؤدي إلى مزيد من الخسائر المادية، وهو ما حدث فعلًا في هذا الحادث، وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانتا متوقفتين في الجانب المقابل وتضررتا بعد دفع المركبة في موقع قريب منهما".



جاء ذلك عقب تداول شريط فيديو لشخص قام بإبعاد سيارة محترقة أمام منزل جيرانه، بواسطة سيارته في موقف وصفه الجميع بالشجاعة، ولقى استحسان الجميع.



