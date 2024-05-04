انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الأرز والسكر اليوم والسلع الغذائية الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم، التى يأتى على رأسها الأرز، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل الأسعار اليوم، السبت 4 مايو 2024، في الأسواق.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ سعر السكر في الأسواق والسلاسل التجارية سيشهد انخفاضًا جديدًا في الأسواق خلال الآونة القليلة المقبلة، فضلًا عن أنّ سعره حاليًا في جميع السلاسل التجارية لن يزيد على 27 جنيها مرة أخرى، مؤكدة استمرار حالة الانخفاض في أسعار السلع الأساسية التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ أسبوع وخصوصًا سلع الزيت والسكر والأرز والدقيق.

انخفاض جديد في سعر السكر

ونوهت المصادر، في تصريحات لها، إلى أنّ الأسواق ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في سعر السكر وتوافرا في عمليات الضخ في السلاسل التجارية والأسواق بسبب كميات السكر التي ستصل مصر، وتمّ التعاقد عليها بالفعل وهي كمية 500 ألف طن سكر خام مقرر وصولها في الفترة من مايو حتى أغسطس المقبل، من أجل إتاحتها في الأسواق لجميع المواطنين بسعر 27 جنيها.

كما كشفت المصادر، عن أنّه لن يتم بيع سعر السكر في الأسواق بأزيد من 27 جنيها بعد الآن، قائلة إنّ كبرى السلاسل التجارية التي كانت تطرح السكر بسعر يتخطى 50 جنيهًا منذ فترة أصبحت الآن تطرحه بـ27 جنيهًا بسبب إتاحة السكر في الأسواق وبفضل المبادرة الحكومية مع اتحاد الغرف التجارية التي أدت إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30% عقب عيد الفطر.

وأوضحت المصادر أنّ الفترة الحالية تعد ذروة الإنتاج في السكر بفضل نجاح موسم القصب والبنجر، ما عزّز من المخزون الاستراتيجي للسكر فضلًا عن خطة الحكومة لاستيراد مليون طن سكر خام تم التعاقد على 500 ألف طن بالفعل وستصل مصر خلال أشهر قليلة.

وأكدت مصادر وزارة التموين، أنّ كمية السكر المستوردة تعد أكبر كمية يتم التعاقد عليها منذ سنوات عدة من أجل تلبية احتياجات المواطنين، معلنةً أنّه لا عودة لأزمة السكر في الأسواق مرة أخرى.

هل يوجد ارتفاع في أسعار الأرز؟

وأشارت المصادر إلى استمرار انخفاض الأرز، مؤكدة أنّ سعر الأرز سينخفض إلى 20 جنيهًا بدلا من 27 جنيهًا قريبًا، فضلًا عن انخفاض جديد في سعر الزيت بعدما انخفض الفترة الأخيرة بنسبة 14% من سعره.

وسجل سعر الأرز المعبأ اليوم قيمة تتراوح من 30 إلى 33 جنيهًا للكيلو حسب جودة الأرز، ويبدأ سعر الأرز المعبأ من حوالى 33 جنيها و35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، نهاية الشهر الماضي، إنه يتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه ستتم زراعة الموسم الجديد من الأرز خلال الشهر المقبل، معلقا: “أتوقع أن يتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 20 إلى 25 جنيهًا خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف "أبو صدام"، في تصريحات له، أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره إلى 14000 جنيه في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17000 جنيه، ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 15000 ألف جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية إلى 18000 جنيه، فيما وصل طن الأرز الابيض رفيع الحبه إلى 25000 جنيه، ووصل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة إلى 26000 ألف جنيه بانخفاض تجاوز 2000 جنيه في الطن عن الأيام القليلة الماضية، ما سوف ينعكس بالانخفاض على جميع أسعار الأرز المعبأ خلال الأيام القادمة.

أسعار السلع الأساسية اليوم

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا كبيرا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض استهلاك الأرز في فصل الصيف.

وذكر "أبو صدام"، في تصريحات له، أن هذا يعنى أن سعر كيلو الأرز وصل إلى 14 جنيها، مشيرا إلى أن زراعة الأرز سوف تبدأ في شهر مايو بعد حصاد الأقماح في 9 محافظات مصرية فقط، وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والغربية وبورسعيد بمساحة تكفي الاحتياجات المحلية من الأرز.

وأكد نقيب الفلاحين أن سبب انخفاض أسعار الارز هو كثرة المعروض مع قلة الطلب، حيث بدأ التجار يتخلصون من الأرز المخزن لديهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وقرب موعد زراعة الأرز في الموسم الجديد مع انخفاض أسعار البدائل الأخرى للأرز المصنوعة من الدقيق كالمعكرونة، مع زيادة الضغط الرقابي على المستغلين والمحتكرين.

وحددت الحكومة مساحة 725 ألف فدان لزراعة الأرز بمياه النيل، بالإضافة إلى نحو 350 ألف فدان تزرع بأصناف الأرز الجاف ومياه الصرف الزراعي المعالج، ويحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها.

نقيب عام الفلاحين

وسوف نرصد لكم أسعار السلع الأساسية اليوم، السبت 4 مايو 2024، ختام الأسبوع، والتي جاءت كالتالي: