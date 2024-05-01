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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

كنز طبيعي| شجرة نادرة في حديقة حيوان الجيزة تقود لاكتشاف يقي من مرض العصر.. تفاصيل

صور أرشيفية
صور أرشيفية

تمكن الباحث محمد سيد عبدالحفيظ من جامعة قناة السويس، من اكتشاف نتائج مثيرة للدهشة حول قدرة أوراق شجرة نادرة تُعرف بـ"كولفيلا راسيموزا" على خفض نسب السكر في الدم بشكل كبير. 

وتعد هذه الشجرة النادرة الموجودة في محافظة الجيزة، موضوع دراسة عميقة لعلاج أمراض مختلفة، وهي مادة طبيعية تحمل الكثير من الفوائد العلاجية.

الدراسة العلمية والنتائج

وحاز عبدالحفيظ على درجة الدكتوراه بعد دراسة علمية متعمقة حول فوائد أوراق هذه الشجرة النادرة في خفض مستويات السكر بالدم. 

وبعد سنوات من البحث والتجارب، تبين أن هذه المادة الطبيعية تحتوي على مركبات فعالة تساهم في تحسين حالات مرضى السكري والعديد من الأمراض الأخرى.

موقع الشجرة وتوسيع زراعتها

وتعتبر "كولفيلا راسيموزا" نوعًا نادرًا من الأشجار، حيث يتواجد نباتين فقط منها في مصر، أحدهما في حديقة الحيوان بالجيزة والآخر في متحف محمد علي بالقاهرة.

وبدأت بعض المزارع في الاهتمام بزراعة هذه الشجرة النادرة نظرًا لجمال زهورها وللفوائد العلاجية الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها. أما المواطن الأصلية لها، فيقول إنها منتشرة في جنوب شرق إفريقيا وأستراليا، لكن لم تُجرَ عليها سابقا أبحاث مشابهة لبحثه. 

 

علاج لعدة أمراض 
الاكتشاف والتطبيقات الطبية

ويؤكد الباحث أنه خلال التجارب والدراسات تبين أن الأوراق تحتوي على مواد فعالة تعمل على تنظيم مستويات السكر بالدم بشكل طبيعي وفعال. 

ولا يقتصر فائدة هذه الشجرة على مرضى السكري فقط، بل تشير الدراسات إلى إمكانية استخدامها في علاج العديد من الأمراض الشائعة.

التوصيات العلمية

وبناءً على هذه الاكتشافات، ينصح الباحث بتعزيز الجهود لزراعة هذه الشجرة النادرة ودراسة فوائدها الطبية بشكل أوسع. 

ومن المهم جدًا استكشاف إمكانيات استخدام المركبات النشطة المستخرجة منها في صناعة أدوية فعّالة لعلاج الأمراض المزمنة والمنتشرة في البلاد.

وإن اكتشاف الباحث محمد سيد عبدالحفيظ يفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي والتطوير الطبي في مصر، حيث يُمكن لهذه الشجرة النادرة أن تكون مصدرًا طبيعيًا هامًا لعلاج العديد من الأمراض المزمنة. يجب دعم هذا النوع من الأبحاث والتوسع في استكشاف قدرات الطبيعة لتحسين صحة المجتمع.

السكر شجرة نادرة أمراض علاج جامعة قناة السويس

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