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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما

صدى البلد

 اكتشف فريق من الباحثين في جامعة "ساو باولو" في البرازيل من خلال تحليل دقيق لعينات من الأزر والدقيق، احتواءها على مستويات عالية من السموم الفطرية.


وأكد الباحثون البرازيليون -في سياق النتائج المتوصل إليها ونشرت في مجلة "أبحاث الغذاء الدولية"- أنه يمكن أن يؤدى تعرض العناصر الغذائية للسموم الفطرية إلى مجموعة من المشاكل الصحية ، وخاصة عند الأطفال والمراهقين وبالتالي، فإن البيانات تعزز أهمية تخزين الأطعمة مثل الحبوب والدقيق في الأماكن الجافة وحمايتها من الحشرات لتجنب خطر التلوث.


وقال " كارلوس أوجوستو" ، الأستاذ فى كلية علوم الحيوان والهندسة الغذائية فى جامعة/ساو باولو/ :" هناك أكثر من 400 نوع من السموم تنتجها الفطريات للدفاع عن نفسها أو للتفاعل مع الكائنات الحية الأخرى، وتعد فطريات/بيراسونونجا/ من الفطريات المسببة للسرطان أو مثبطات للمناعة ، حيث تعمل فى إحداث تغيرات فى التوازن الهرمونى فى الجسم".


وتوصل الباحثون إلى أن ستة سموم مثيرة للقلق فى جميع العينات الغذائية التي تم تحليلها هي :"الأفلاتوكسين ( أفس) ، فومونيسين (فبس) ، زيرالينون (زين) ، تي -2 توكسين ، ديوكسينيفالينول (دون) ، وأوكراتوكسين أ (أوتا).


وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التى تستخدم المؤشرات الحيوية لوصف المخاطر المرتبطة بالسموم الفطرية في النظام الغذائي للأطفال والمراهقين.


وأوضح الباحثون البرازيليون أن سموم" الأفلاتوكسين ب 1" ، تعد أقوى المواد المسرطنة ، التي تعمل على تدمير الحمض النووي للحيوانات ، مسببة طفرات جينية يمكن أن تؤدي إلى تطور سرطان الكبد .. كما أن هناك أيضا تأثيرات أخرى ، مثل كبح المناعة ، ومشاكل الإنجاب.
 

 

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